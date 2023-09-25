Бразилець влітку перебрався з Парижу на Близький Схід. Залишатися надовго в Саудівській Аравії Неймар не має наміру і вже підготував план.

Неймар вимагає відставки свого тренера з Аль-Хіляля

Як інформує Goal з посиланням на журналіста Адеміра Квінтіно, контракт нападника з Аль-Хілялем розрахований не на чотири роки, а лише на два. Неймар після завершення угоди з саудівцями хоче повернутися в рідний Сантос. Саме у складі бразильського клубу зірка планує готуватися до ЧС-2026.

Неймар за Аль-Хіляль вже встиг зіграти в трьох матчах. За саудівський клуб нападник ще не забивав, але оформив дві результативні передачі.

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