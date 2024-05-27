Состоялся завершающий, 34-й тур, в чемпионате Саудовской Аравии. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 36 тур

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 4:2

Голы: Роналду, 45+3, 69, Хариб, 78 (пен), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрани, 89, Фабинью, 90+2

Удаление: Аль-Менхали, 66

Дамак – Аль-Раед – 1:1

Голы: Чафаи, 7 – Абдулах, 89 (аг)

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Завершающий тур подарил противостояние Аль-Насра и Аль-Иттихада. Команды уже решили свои вопросы, поэтому турнирного значения матч не имел. В первом тайме фантастический гол забил Криштиану Роналду с острого угла, впрочем, его отменили из-за офсайда. Все же португалец улучшил свою статистику перед перерывом. Роналду классно открылся, пробросил мяч себе на ход и переиграл голкипера. Этот гол стал для нападающего 34-м в чемпионате.

После перерыва португалец оформил дубль и обновил собственный рекорд в Саудовской Аравии. В прошлом сезоне он финишировал с 34 забитыми мячами.

Дамак очень быстро открыл счет в матче против команды Йовичевича. Уже на 7-й минуте мяч влетел в ворота Аль-Раеда. Гости за первый тайм нанесли лишь два удара в створ ворот соперника, а во втором – совсем не имели моментов. Но спастись от поражения Йовичевич сумел благодаря автоголу.

Аль-Хиляль, Аль-Наср и Аль-Алхи сыграют в Азиатской Лиге чемпионов, а Аль-Таавун в Азиатском Кубке.

هدددددف الأسطورة ولكن تسللpic.twitter.com/jwxFjfKCR8 — داريو النصر (@Nfcdiario) May 27, 2024