Неймар може бути причетний до організації мережі VIP-проституції – "жертва" бразильця готує позов до суду

Нападника ПСЖ Неймара продовжують звинувачувати у порушенні закону, цього разу справа дуже пікантна.

Наджіла Тріндаде, яка раніше звинувачувала Неймара у зґвалтуванні, вирішила притягнути до відповідальності бразильця іншим шляхом, повідомляє Mundo Deportivo.

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Дівчина заявила, що має докази причетності 27-річного нападника до роботи елітних ескорт-сервісів у Парижі. Нібито, зірка ПСЖ організовував трансфер дівчат з Бразилії у Францію для надання секс-послуг. Наджіла оголосила, що її адвокати вже готують позов на форварда.

Нагадаємо, влітку 2019-го розгорівся скандал навколо Неймара, в якому Тріндаде звинуватила бразильця у зґвалтуванні, але справу закрили через відсутність доказів.

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