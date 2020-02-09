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Неймар отбил девушку у всемирно известного музыканта – фото горячей красавицы

10:39 163 Читати українською
Неймар отбил девушку у всемирно известного музыканта – фото горячей красавицы
Неймар / RTE

Нападающий ПСЖ Неймар снова попал в центр внимания СМИ благодаря своей яркой личной жизни.

Бразилец умудрился отбить девушку у всемирно известного исполнителя регги Малума, сообщает Mundo Deportivo.

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Имя девушки – Наталья Барулич, которая находилась в отношениях с музыкантом. По информации издания, девушка познакомилась с Неймаром на его прошлом дне рождения, на котором был и сам Малума.

Однако в последние несколько месяцев пара распалась, а одной из причин является сам Неймар, который продолжает тесное общение с красавицей. Добавим, что Наталья была приглашена на вечеринку по случаю дня рождения в этом году.

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Aloha ️

Допис, поширений Ναtαlία Bαrulίch (@natalia)

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Девушки футболистов
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