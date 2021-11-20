Неймар, Месси и Рамос сегодня тренировались с остальной командой, информирует L’Équipe.

ПСЖ пересмотрит работу с Почеттино после матча против Ман Сити – руководство ждало большего от игры Месси и компании

Завтра ПСЖ примет Нант в рамках чемпионата Франции, но на поле выйдут далеко не все звезды. Неймар только что восстановился от незначительного повреждения и должен получить дополнительный отдых. Рамос лечится уже несколько месяцев, поэтому для начала может оказаться только в запасе и дебютировать с нескольких минут. Составить звездную компанию Мбаппе готов Месси, который уже провел все 90 минут в матче за сборную Аргентины.

Напомним, ПСЖ уверенно возглавляет Лигу 1, оторвавшись от главного преследователя (Ланса) на 10 очков.

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