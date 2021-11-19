Матч Лиги чемпионов против Ман Сити может оказать существенное влияние на будущее аргентинца в клубе, информирует журналист Франсеск Агилар.

Почеттино – о проблемах ПСЖ: Игрокам навязывают, что они имеют только права, а не обязанности

Летом руководство ПСЖ пригласило звездную компанию игроков во главе с Лионелем Месси, поэтому имело соответствующие требования. Результаты команды выглядят хорошо – безапелляционное лидерство в Лиге 1 и стабильный ход в ЛЧ. Впрочем, боссы клуба обеспокоены стилем игры и натужными победами. Если Почеттино в ближайших матчах не сможет извлечь из звездного состава больше яркости, то возникнет вопрос о смене тренера.

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Добавим, что матч Манчестер Сити – ПСЖ состоится 24 ноября. Французы выиграли первый поединок со счетом 2:0, однако в таблице уступают одно очко.

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