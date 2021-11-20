Неймар, Мессі та Рамос сьогодні тренувалися з рештою команди, інформує L’Équipe.

ПСЖ перегляне співпрацю з Почеттіно після матчу проти Ман Сіті – керівництво чекало більшого від гри Мессі і компанії

Завтра ПСЖ прийматиме Нант в рамках чемпіонату Франції, але на поле вийдуть далеко не всі зірки. Неймар щойно відновився від незначного пошкодження і повинен отримати додатковий відпочинок. Рамос лікується вже кілька місяців, тому для початку може опинитися лише в запасі і дебютувати з кількох хвилин. Скласти зіркову компанію Мбаппе готовий Мессі, який вже провів усі 90 хвилин у матчі за збірну Аргентини.

Нагадаємо, ПСЖ впевнено очолює Лігу 1, відірвавшись від головного переслідувача (Ланса) на 10 очок.

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