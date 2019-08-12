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"ПСЖ следует готовиться к игре без Неймара", – Тухель подтвердил переговоры с другим клубом по бразильцу

10:18 164 Читати українською
"ПСЖ следует готовиться к игре без Неймара", – Тухель подтвердил переговоры с другим клубом по бразильцу
Тухель и Неймар / Getty Images

Главный тренер чемпионов Франции непрозрачно намекнул на возможный уход нападающего уже этим летом.

"Нам нужно реально смотреть на вещи и искать решения для игры без Неймара. Невозможно найти другого такого же игрока, который мог бы делать то же самое. Мы не можем потерять его и заменить кем-то равным.

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Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся. Больше я ничего не могу сказать. Мне нравится Неймар. Я хочу продолжить работать с ним, Мбаппе и другими. Наверное, не усну, если он уйдет.

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У меня нет новостей. Не знаю хороших новостей или плохих. Трансферное окно еще не закрыто, нужно быть реалистами и понимать, что мы можем его потерять", – сказал Тухель в эфире Canal+.

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Теги
Трансферы ПСЖ ПСЖ Неймар Неймар Франция Томас Тухель Томас Тухель
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