"ПСЖ следует готовиться к игре без Неймара", – Тухель подтвердил переговоры с другим клубом по бразильцу

Главный тренер чемпионов Франции непрозрачно намекнул на возможный уход нападающего уже этим летом.

"Нам нужно реально смотреть на вещи и искать решения для игры без Неймара. Невозможно найти другого такого же игрока, который мог бы делать то же самое. Мы не можем потерять его и заменить кем-то равным.

Зидан оценил вероятность новых трансферов Реала до конца лета

Переговоры между ПСЖ, Неймаром и другим клубом ведутся. Больше я ничего не могу сказать. Мне нравится Неймар. Я хочу продолжить работать с ним, Мбаппе и другими. Наверное, не усну, если он уйдет.

"Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца

У меня нет новостей. Не знаю хороших новостей или плохих. Трансферное окно еще не закрыто, нужно быть реалистами и понимать, что мы можем его потерять", – сказал Тухель в эфире Canal+.

