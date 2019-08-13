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Неймар має кілька варіантів окрім Барселони та Реала – європейський топ-чемпіонат або Китай

14:32 408 Читать на русском
Неймар має кілька варіантів окрім Барселони та Реала – європейський топ-чемпіонат або Китай
Неймар / Getty Images

Зірковий форвард ПСЖ може так і не опинитися в Іспанії цього літа.

У Неймара є кілька альтернативних варіантів для продовження кар'єри, інформує El Chiringuito.

"ПСЖ слід готуватися до гри без Неймара", – Тухель підтвердив перемовини з іншим клубом щодо бразильця

Згідно з джерелом, у зірки паризького гранда є пропозиції з Англії, Італії і Китаю. Щоправда, трансферне вікно в АПЛ вже закрите, тому клубам з Туманного Альбіону доведеться забути про купівлю Неймара цього літа.

Барселона запропонувала ПСЖ Коутінью і 60-80 млн євро за Неймара

Нагадаємо, головними претендентами на найдорожчого гравця світу вважаються Реал та Барселона.

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