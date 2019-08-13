Неймар має кілька варіантів окрім Барселони та Реала – європейський топ-чемпіонат або Китай

Зірковий форвард ПСЖ може так і не опинитися в Іспанії цього літа.

У Неймара є кілька альтернативних варіантів для продовження кар'єри, інформує El Chiringuito.

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Згідно з джерелом, у зірки паризького гранда є пропозиції з Англії, Італії і Китаю. Щоправда, трансферне вікно в АПЛ вже закрите, тому клубам з Туманного Альбіону доведеться забути про купівлю Неймара цього літа.

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Нагадаємо, головними претендентами на найдорожчого гравця світу вважаються Реал та Барселона.