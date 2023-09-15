Саудівська Аравія, 6 тур

Аль-Хіляль – Аль-Ріяд – 6:1

Голи: Мітровіч, 30 (пен), Аль Шахрані, 45+4, Давсарі, 68, Малком, 83, Аль-Досарі, 86 (пен.), 90+5 – Аль-Заган, 90+6

Неймар вперше потрапив до заявки Аль-Хіляля, але в стартовому складі бразилець не опинився. Господарі поля з перших хвилин розпочали штурм воріт суперника. Втім, забити швидкий гол не вдалося. Лише в кінці першого таймі Мітровіч з пенальті відкрив рахунок. Подвоїти свою перевагу Аль-Хіляль зумів в компенсований час. Мілінковіч-Савіч класно знайшов пасом Аль Шахрані, якому не завадили суперники точно пробити.

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Після перерви вболівальники Аль-Хіляля все ж дочекалися дебюту Неймара. Бразилець з'явився на полі на 64 хвилині. Через невеликий проміжок часу господарі забили свій черговий гол. Неймар взяв участь в гольовій атаці, а м'яч у свій актив записав Давсарі. На 83 хвилині бразилець оформив першу результативну дію в Саудівській Аравії. Після його передачі Малком довів рахунок до розгромного. Кілька хвилин Аль-Хілялю знадобилось, щоб забити п'ятий гол у ворота аутсайдера. Аль-Досарі вдало пробив 11-метровий і оформив свій 5-й гол в чемпіонаті. Здавалось, що на цьому можна ставити крапку в матчі, втім, команди обмінялися голами вже в компенсований час.

Перемога дозволила Аль-Хілялю посісти перше місце і випередити на один бал Аль-Іттіхад у турнірній таблиці. Наразі у команди бразильця 16 пунктів.

هدف الهلال الرابع.. مالكوم



أسيست السااااااااااااااحر pic.twitter.com/2xOjXZHuNa — تغطية مباريات الهلال (@mohd_media909) September 15, 2023