Збірна Нідерландів здолала Катар завдяки голам Гакпо та де Йонга, і виграла групу А. Але в самій країні все одно знайшлися критики, яким не сподобався стиль гри "ораньє", завдяки якому команда Луї ван Гала здобула вирішальні три очки.

Нідерланди пройшли в 1/8 фіналу ЧС-2022, здобувши спокійну перемогу над Катаром – "ораньє" виграли групу А

Уболівальникам не сподобалося, що нідерландська команда надто мало атакувала у матчі проти не найсильнішого суперника. Тому колишній тренер Ад де Мос нагадав усім, що "золота збірна" Нідерландів зразка 1974 теж зіграла не найвиразніший матч зі Швецією (0:0) на груповій стадії. "Будь-яка чудова команда грає один поганий матч на великих турнірах", – зазначив де Мос.

Суперника "ораньє" по 1/8 фіналу ще не визначено. Ним стане команда, яка посяде у групі В друге місце.