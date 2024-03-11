Хавбек мадридского Реала Браим Диас стал жертвой плохих отношений между Королевской федерацией футбола Испании и его клубом.

Браим решил выступать за сборную Марокко, но до последнего ждал приглашения от Испании. Главный тренер Луис де ла Фуэнте не проявил заинтересованности и побудил игрока сменить футбольное гражданство. Однако в этой истории все было неоднозначно.

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Сборная Испании заявила, что прислала Реалу предварительный список вызванных игроков на следующие матчи. И в этом списке был Диас. Реал отрицает, что получал сообщение из сборной, и вообще существование списка, убеждает COPE.

Marca дает немного другую информацию: когда Реал получил предупреждение о возможном вызове Браима в сборную Испании, то сообщил, что Диас получил приглашение в сборную Марокко на мартовские матчи.