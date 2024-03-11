Хавбек мадридського Реала Браїм Діас став жертвою поганих стосунків між Королівською федерацією футболу Іспанії та його клубом.

Браїм вирішив виступати за збірну Марокко, але до останнього чекав запрошення від Іспанії. Головний тренер Луїс де ла Фуенте не проявив зацікавленості та спонукав гравця змінити футбольне громадянство. Однак в цій історії все було неоднозначно.

Гравець Реала остаточно визначився, за яку збірну гратиме – у 24 роки має лише один міжнародний матч

Збірна Іспанії заявила, що надіслала Реалу попередній список викликаних гравців на наступні матчі. І в цьому списку був Діас. Реал заперечує, що отримував повідомлення зі збірної, та взагалі існування списку, переконує COPE.

Marca дає трішки іншу інформацію: коли Реал отримав попередження про можливий виклик Браїма в збірну Іспанії, то повідомив, що Діас отримав запрошення в збірну Марокко на березневі матчі.