"Клубы из России? Прямо мне не предлагал никто. Я заканчивал карьеру, последним клубом была тернопольская Нива, там существовала задолженность. Тренером пришел Игорь Яворский и звал меня обратно в Ниву.

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Но некоторые люди пообещали: "Есть вариант поехать в Химки". Там, по-моему, Сергей Даниловский тогда играл. Всё это было на уровне разговора со знакомым, который говорит "у меня там есть знакомый, у которого есть свой знакомый". А конкретики не было никогда. Не знаю, как бы поступил тогда. Наверное поехал бы. Это же было до начала войны, до 2014 года".

Полное интервью можно прочитать на Футбол 24 или посмотреть в YouTube-канале издания.

Онисько играл за Карпаты, Львов, Оболонь, Ильичевец, Скалу, Ворсклу, Крымтеплицу, Прикарпатье и Ниву. Сейчас он служит в ВСУ.

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