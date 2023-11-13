"Клуби з Росії? Прямо мені не пропонував ніхто. Я закінчував кар’єру, останнім клубом була тернопільська Нива, там існувала заборгованість. Тренером прийшов Ігор Яворський і кликав мене назад у Ниву.

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Але деякі люди пообіцяли: "Є варіант поїхати в Хімкі". Там, по-моєму, Сергій Даниловський тоді грав. Усе це було на рівні розмови зі знайомим, який каже "я там маю знайомого, у якого є знайомий". А конкретики не було ніколи. Не знаю, як би вчинив тоді. Напевно би поїхав. Це ж було до початку війни, до 2014 року".

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Онисько грав за Карпати, Львів, Оболонь, Іллічівець, Скалу, Ворсклу, Кримтеплицю, Прикарпаття та Ниву. Зараз він служить у ЗСУ.

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