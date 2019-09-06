Невыход Шахтера из группы Лиги чемпионов будет провалом, – Палкин

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы считаем, что невыход из группы, то это будет провал для Шахтера. Наша позиция заключается в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий – это будет провальная работа, если смотреть на Лигу чемпионов как на турнир.

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Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах – команда, которая играет в Лиге чемпионов и выходит из группы – стала реальностью", – пояснил Палкин в интервью телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Шахтер стартует 18 сентября домашним матчем против Манчестер Сити. Кроме "горожан" соперниками украинского клуба стали Аталанта и Динамо Загреб.

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