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Невыход Шахтера из группы Лиги чемпионов будет провалом, – Палкин

14:40 116 Читати українською
Невыход Шахтера из группы Лиги чемпионов будет провалом, – Палкин
Сергей Палкин / фото: ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

 

"Мы считаем, что невыход из группы, то это будет провал для Шахтера. Наша позиция заключается в том, что если мы не выйдем из группы, то с точки зрения всех наших усилий – это будет провальная работа, если смотреть на Лигу чемпионов как на турнир.

Палкин: Шахтер может и должен выйти из такой группы Лиги чемпионов

Мы хотим, чтобы та картина, которая у нас в головах – команда, которая играет в Лиге чемпионов и выходит из группы – стала реальностью", – пояснил Палкин в интервью телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Шахтер стартует 18 сентября домашним матчем против Манчестер Сити. Кроме "горожан" соперниками украинского клуба стали Аталанта и Динамо Загреб.

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