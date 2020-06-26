"Не вижу смысла доигрывать этот чемпионат", – защитник Волыни назвал причины разгромного поражения от Черноморца

Ветеран Волыни Сергей Симинин рассказал о трудностях проведения матчей Первой лиги в условиях пандемии.

"Я не оправдываюсь, но не вижу смысла играть этот чемпионат. Мы три дня добирались в Одессу. Главный и старший тренеры не приехали. Мы сдавали тесты, потом два раза пересдавали. Сейчас надо снова останавливаться в Киеве для тестов. Или здесь оставаться.

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Как так можно? Нужно сдать все тесты, а затем ехать. У нас не матч был, а мы думали, как тесты сдать. Сейчас опять думаем: в Одессе их сдать, или в Киев ехать, или остаться в Луцке. Черноморец заслуженно победил, поздравляю команду", – сказал Симинин для программы ЗалишайсязФутболом.

Напомним, Волынь на выезде уступила Черноморцу (2:5) и опустилась на 5-е место.

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