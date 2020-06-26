toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Не вижу смысла доигрывать этот чемпионат", – защитник Волыни назвал причины разгромного поражения от Черноморца

18:11 - Читати українською
"Не вижу смысла доигрывать этот чемпионат", – защитник Волыни назвал причины разгромного поражения от Черноморца
Сергей Симинин / Фото ФК Волынь

Ветеран Волыни Сергей Симинин рассказал о трудностях проведения матчей Первой лиги в условиях пандемии.

 

"Я не оправдываюсь, но не вижу смысла играть этот чемпионат. Мы три дня добирались в Одессу. Главный и старший тренеры не приехали. Мы сдавали тесты, потом два раза пересдавали. Сейчас надо снова останавливаться в Киеве для тестов. Или здесь оставаться.

У Тлумака подозрение на COVID-19 – наставник Волыни пропустил матч с Черноморцем

Как так можно? Нужно сдать все тесты, а затем ехать. У нас не матч был, а мы думали, как тесты сдать. Сейчас опять думаем: в Одессе их сдать, или в Киев ехать, или остаться в Луцке. Черноморец заслуженно победил, поздравляю команду", – сказал Симинин для программы ЗалишайсязФутболом.

Напомним, Волынь на выезде уступила Черноморцу (2:5) и опустилась на 5-е место.

Первая лига: Черноморец в дебютном матче Ковальца разбомбил Волынь в матче с семью голами

blog_ava
Ференцварош готовится к потере Зубкова – клуб Реброва интересуется еще одним украинцем из Шахтера
13:32
5023
Теги
коронавирус Волынь Волынь Первая лига Черноморец - Волынь Сергей Сергей Симинин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
18
мин
Ювентус
22:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук