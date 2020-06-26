"Не бачу сенсу догравати цей чемпіонат", – захисник Волині назвав причини розгромної поразки від Чорноморця

Ветеран Волині Сергій Сімінін розповів про труднощі проведення матчів Першої ліги в умовах пандемії.

"Я не виправдовуюсь, але не бачу сенсу грати цей чемпіонат. Ми три дні добиралися до Одеси. Головний і старший тренери не приїхали. Ми здавали тести, потім два рази перездавали. Зараз треба знову зупинятися в Києві для тестів. Або тут залишатися.

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Як так можна? Потрібно здати всі тести, а потім їхати. У нас не матч був, а ми думали, як тести здати. Зараз знову думаємо: чи в Одесі їх здати, або в Київ їхати, або залишитися в Луцьку. Чорноморець заслужено переміг, вітаю команду", – сказав Сімінін для програми ЗалишайсязФутболом.

Нагадаємо, Волинь на виїзді поступилась Чорноморцю (2:5) і опустилась на 5-ту сходинку.

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