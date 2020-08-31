Как известно, на первый в 2020 году сбор Шевченко вызвал более 30-ти игроков, однако свой шанс выйти на поле в матчах Лиги наций против Швейцарии и Испании получат не все.

"Я, тренерский штаб и футболисты рады, что нам удалось встретиться и появился шанс поработать. Для меня было важно увидеть физические кондиции футболистов. Спасибо клубам, которые дали возможность провести этот мини-сбор и поработать с командой тактически. Добавили несколько новых творческих вещей в атаке. Посмотрим, получится ли воплотить эти идеи в матчах со Швейцарией и Испанией.

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Отсев некоторых игроков из расширенного списка состоится однозначно. Заявку мы должны подать 31 августа. В нее попадают 25 человек. Эти игроки должны проходить тесты на коронавирус. До этого мы уже дважды их сдавали – все отрицательные. Выбор приехать в Харьков был оправдан – здесь у нас есть возможность спокойно тренироваться, здесь закрытая территория.

Будем ставить игроков, которые готовы. Лига наций – важный для нас турнир. Мы играем с хорошими соперниками. Но я больше рассматриваю этот турнир как подготовку к следующему году. Он важнее, начинается отбор на чемпионат мира, ждет чемпионат Европы. Это более важные турниры. Лига наций – престижный турнир, мы попали в серьезную группу. Но мы не виделись 10 месяцев. Было вызвано большое количество игроков, некоторым из них будут даны шансы проявить себя. Этот турнир и важен с этой точки зрения, чтобы дать возможность проявить себя молодым игрокам, которые создают конкуренцию нашим ведущим футболистам.

Будем рисковать. Не вижу проблем, если мы будем постепенно вводить молодых игроков, если будем видеть, что они готовы. Этот риск будет оправдан на будущее. Дивизион – очень серьезный, было бы большим престижем остаться в нем. Будем за это бороться. Но я не вижу больших проблем, если у нас будет отрицательный результат. Мы на это не настраиваемся, а только на позитив. Наша задача – показать хороший футбол", – рассказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

Уже 3 сентября Украина во Львове сыграет со Швейцарией, а 6 числа – на выезде против Испании.

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