Як відомо, на перший у 2020 році збір Шевченко викликав більше 30-ти гравців, проте свій шанс вийти на поле у матчах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії отримають не всі.

"Я, тренерський штаб і футболісти раді, що нам вдалося зустрітися і з'явився шанс попрацювати. Для мене було важливо побачити фізичні кондиції футболістів. Дякую клубам, які дали можливість провести цей міні-збір і попрацювати з командою тактично. Додали трохи нових творчих речей в атаці. Подивимося, чи вийде втілити ці ідеї в матчах зі Швейцарією та Іспанією.

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Відсів деяких гравців із розширеного списку відбудеться однозначно. Заявку ми повинні подати 31 серпня. У неї потрапляють 25 осіб. Ці гравці повинні проходити тести на коронавірус. До цього ми вже двічі їх здавали – всі негативні. Вибір приїхати до Харкова був виправданий – тут у нас є можливість спокійно тренуватися, тут закрита територія.

Будемо ставити гравців, які готові. Ліга націй – важливий для нас турнір. Ми граємо з хорошими суперниками. Але я більше розглядаю цей турнір як підготовку до наступного року. Він важливіший, починається відбір на чемпіонат світу, чекає чемпіонат Європи. Це важливіші турніри. Ліга націй – престижний турнір, ми потрапили в серйозну групу. Але ми не бачилися 10 місяців. Було викликано велику кількість гравців, деяким із них будуть дані шанси проявити себе. Цей турнір і важливий з цієї точки зору, щоб дати можливість проявити себе молодим гравцям, які створюють конкуренцію нашим провідним футболістам.

Будемо ризикувати. Не бачу проблем, якщо ми будемо поступово вводити молодих гравців, якщо будемо бачити, що вони готові. Цей ризик буде виправданий на майбутнє. Дивізіон – дуже серйозний, було б великим престижем залишитися в ньому. Будемо за це боротися. Але я не бачу великих проблем, якщо у нас буде негативний результат. Ми на це не налаштовуємося, а тільки на позитив. Наше завдання – показати хороший футбол", – розповів Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

Вже 3 вересня Україна у Львові зіграє зі Швейцарією, а 6 числа – на виїзді проти Іспанії.

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