Глава Арены Львов Юрий Майборода рассказал о подготовке к поединку Лиги наций между командами Украины и Швейцарии.

По словам Майбороды, во Львовской ОГА уже состоялось совещание, посвященное приезду сборных Украины и Швейцарии, которые 3 сентября сыграют на Арене Львов стартовый поединок Лиги наций.

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"Основное внимание было сосредоточено на выполнении соответствующими службами условий медицинского протокола. За сутки до матча на Арене Львов в 17:00 начнется предигровая тренировка швейцарцев, а в 19:00 – подопечных Андрея Шевченко. Также запланированы и предматчевые пресс-конференции с участием главных тренеров . Поскольку матч пройдет без зрителей, обслуживающий персонал стадиона сейчас занят мытьем кресел на трибунах. Газон Арены Львов находится в хорошем состоянии", – цитирует Майбороду Meta-ratings.

Кроме того, источник добавляет, что сборные Украины и Швейцарии прибудут во Львов почти одновременно – вечером 1 сентября. Делегация "сине-желтых" будет проживать в Гранд отеле, а швейцарцы выбрали Банк отель. На следующий день после поединка (4 сентября) сборная Украины отправится в Испанию, где 6 числа сыграет против подопечных Луиса Энрике в рамках второго тура Лиги наций.

Напомним, матч Украина – Швейцария пройдет 3 сентября во Львове. Начало – в 21:45.

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