"Не вижу никакого преимущества Динамо над Ворсклой": Гай шокировал прогнозом на финал Кубка Украины

Экс-хавбек Шахтера и сборной Украины Алексей Гай поделился мыслями перед финалом Кубка между Динамо и Ворсклой.

"Прошлые заслуги нужно забыть. Хотя Ворскла играет во второй шестерке, а Динамо борется за второе место, фаворита в этой паре нет. Киевляне показывают не совсем качественную игру, нет результата, за что и справедливо попадают под критику. Видно, что игроки по этому поводу нервничают, находятся в некомфортном психологическом и эмоциональном состоянии. И это для них минус. К тому же, накануне финала проиграли извечному сопернику Шахтеру, что не придает уверенности команде.

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А у Полтавы наоборот эмоциональный подъем. Динамо играло, а основа Ворсклы пропускала матч чемпионата и целенаправленно готовилась к Кубку. И в этом ее преимущество, которым она может воспользоваться. У нее появился шанс попасть в Лигу Европы. Тем более у Юрия Максимова есть опыт финала Кубка Азербайджана, где его команда Кешля, которая не считалась фаворитом, обыграла Габалу. Этот специалист умеет мотивировать ребят, и наверняка найдет нужные слова своим подопечным, чтобы и на этот раз они поверили в себя и победу. Не вижу никакого преимущества Динамо над Ворсклой! Даже отдаю небольшое преимущество полтавчанам", – заявил Гай в комментарии UA-Футбол.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже сегодня, 8 июля. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30. К слову, в рамках текущего сезона УПЛ киевляне дважды победили соперника – 2:1 и 5:0.

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