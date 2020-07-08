"Не бачу ніякої переваги Динамо над Ворсклою": Гай шокував прогнозом на фінал Кубка України

Екс-хавбек Шахтаря та збірної України Олексій Гай поділився думками перед фіналом Кубка між Динамо та Ворсклою.

"Минулі заслуги потрібно забути. Хоча Ворскла грає в другій шістці, а Динамо бореться за друге місце, фаворита в цій парі немає. Кияни показують не зовсім якісну гру, немає результату, за що і справедливо потрапляють під критику. Видно, що гравці з цього приводу нервують, перебувають в некомфортному психологічному та емоційному стані. І це для них мінус. До того ж, напередодні фіналу програли одвічному суперникові Шахтарю, що не надає впевненості команді.

Динамо – Ворскла: де дивитись фінал Кубка України 2020

А у Полтави навпаки є емоційний підйом. Динамо грало, а основа Ворскли пропускала матч чемпіонату і цілеспрямовано готувалася до Кубка. І в цьому її перевага, якою вона може скористатися. У неї з'явився шанс потрапити в Лігу Європи. Тим більше у Юрія Максимова є досвід фіналу Кубка Азербайджану, де його команда Кешля, яка не вважалася фаворитом, обіграла Габалу. Цей фахівець вміє мотивувати хлопців, і напевно знайде потрібні слова своїм підопічним, щоб і цього разу вони повірили в себе і перемогу. Не бачу ніякої переваги Динамо над Ворсклою! Навіть віддаю невелику перевагу полтавцям", – заявив Гай у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою вже сьогодні, 8 липня. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30. До слова, в рамках поточного сезону УПЛ кияни двічі здолали суперника – 2:1 і 5:0.

"Динамо не позаздриш, якщо ще й Кубок програють": до Монзуль є претензії, або Хто – фаворит у битві за Лігу чемпіонів