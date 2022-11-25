Бразилия уверенно разбила Сербию в первом туре группового раунда чемпионата мира. Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".

Бразилия больше атаковала и создала гораздо больше моментов. Должен был забивать Рафинья, классно издалека прикладывались Каземиро и Сандро. "Селесао" доминировали над беспомощными сербами.

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Героем матча стал Ришарлисон. Форвард Тоттенхэм оформил дубль. Сначала сыграл на добивании после удара Винисиуса, а затем сотворил настоящий шедевр: Вини отдал шведой, а Ришарлисон пробил с разворота.

Бразилия возглавила группу G после этой победы. В следующем туре команда Тите встретится с другим лидером квартета – Швейцарией.

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