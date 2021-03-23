Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов признался, что не планирует отсиживаться в обороне в матчах отбора на ЧМ-2022 против Украины и Франции.

"Не собираюсь ставить автобус и отражаться с мыслями пропустить как можно меньше голов. Я против этого. Такие мысли не должны быть ни у кого. На тренировках будем работать над тем, чтобы во время игры гнуть свою линию.

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Сборная должна получать удовольствие от самой игры. Для этого нам понадобится максимум физических кондиций, духа и уверенности в собственных силах. Да, Франция – соперник именитый, да, они чемпионы мира, но они тоже люди. Поэтому нужно играть в футбол и выходить на поле с одной мыслью – выиграть", – цитирует Байсуфинова Meta Ratings.

К слову, матч против сборной Франции состоится 28 марта на стадионе Астана Арена в столице Казахстана, а выездной поединок против Украины – на НСК Олимпийский в Киеве 31 марта.

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