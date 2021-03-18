Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов определился с перечнем игроков, которые начнут квалификацию на чемпионат мира в Катаре.

На мартовские матчи наставник "ястребов" Талгат Байсуфинов вызвал в национальную команду 30 футболистов, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана. Кроме того, специалист назвал имена десяти резервистов, которые могут пополнить сборную в случае необходимости.

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Голкиперы: Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Бекхан Шайзада (Ордабасы), Мухамеджан Сейсен (Тараз).

Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Ян Вороговский (Беерсхот, Бельгия), Тимур Рудосельский (Лори Ванадзор, Армения), Дмитрий Шомко (Ротор, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов, Тимур Досмагамбетов (оба – Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Олжас Керимжанов (Туран), Нуралы Алип (Кайрат).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Рамазан Оразов (Чайка, Россия), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ, Беларусь), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – Тобол), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – Кайрат), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба – Актобе).

Нападающие: Абат Аймбетов (Крылья Советов, Россия), Рамазан Каримов (Каспий).

Резервные игроки сборной Казахстана:

Голкипер: Дмитрий Непогодов (Астана).

Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба – Шахтер Караганда), Багдат Каиров (Ордабасы), Алибек Касым (Кызыл-Жар СК).

Полузащитники: Юрий Перцух (Актобе), Аслан Дарабаев (Каспий), Акмаль Бахтияров (Жетысу).

Нападающие: Роман Муртазаев (Астана), Оралхан Омиртаев (Тобол).

К слову, учебно-тренировочный сбор Казахстана стартует 21 марта в Нур-Султане. Матч против сборной Франции состоится 28 марта на стадионе Астана Арена в столице Казахстана, а выездной поединок против Украины – на НСК Олимпийский в Киеве 31 марта.

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