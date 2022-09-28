"Перед матчем с Украиной я сказал своим футболистам: "Мы остались в борьбе до последней игры. Мы должны сделать этот шаг, чтобы продемонстрировать, что мы прогрессируем. Мы должны порадовать своих болельщиков и уехать домой в отличном настроении".

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Блестяще! Мы вышли в Лигу А и будем во второй корзине во время жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Мы не собираемся останавливаться. Хотим продолжать становиться лучше, насколько сможем. Не думаю, что с этой группой игроков нам придется играть в плей-офф квалификации на чемпионат Европы.

В июне я встретился со всем тренерским штабом и сказал, что мы должны создать другую атмосферу, должны быть более требовательны к игрокам. Потом я встретился с футболистами и дал им много информации, чтобы они сменили систему и играли немного по-другому. Эти игроки отчаянно стремятся принести пользу своей стране, они взяли это на вооружение, и мы провели действительно хорошую неделю", – цитирует Кларка ВВС.

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