"Перед матчем з Україною я сказав своїм футболістам: "Ми залишилися в боротьбі до останньої гри. Ми маємо зробити цей крок, аби продемонструвати, що ми прогресуємо. Ми маємо порадувати своїх уболівальників і поїхати додому в чудовому настрої".

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Блискуче! Ми вийшли до Ліги А та будемо в другому кошику під час жеребкування відбірного турніру Євро-2024. Ми не збираємося зупинятися. Хочемо продовжувати ставати кращими, наскільки зможемо. Не думаю, що з цією групою гравців нам доведеться грати у плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи.

У червні я зустрівся з усім тренерським штабом і сказав, що ми повинні створити іншу атмосферу, повинні бути більш вимогливими до гравців. Потім я зустрівся з футболістами і дав їм багато інформації, щоб вони змінили систему і грали трохи по-іншому. Ці гравці відчайдушно прагнуть принести користь своїй країні, вони взяли це на озброєння, і ми провели справді хороший тиждень", – цитує Кларка ВВС.

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