"Перед тем как я подписывал контракт, я разговаривал с генеральным директором, сказал, что для меня это будет очень большая проблема. Он ответил, что мне нужно с Нойштедтером пообщаться, и я сам все пойму. Я подписал контракт, приехал на базу и первым, кого я встретил, был он, я сразу сказал: "Я не смогу тебе пожать руку, потому что мне сначала нужно знать твою позицию". Он мне ее четко объяснил, я ее понял, и на этом мы сошлись.

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Роман не поддерживает то, что Россия делает в Украине, но я не могу за него это говорить. Понимаете, да? Я не могу за человека сказать, что он сам должен сказать. Мне сказал, что он этого не поддерживает, и на этом точка. У него очень много нюансов, но я не могу их рассказывать. Что касается отказа от гражданства, это не все так просто сделать. Опять же, я не могу говорить о человеке. Но то, что он сказал, мне показалось нормальной позицией", – приводит слова Сидорчука Взбірна.

Следует заметить, что Роман Нойштедер родился в Днепре, когда его отец играл за местный клуб. До 2016 года футболист был гражданин Германии, но затем взял российский паспорт, чтобы иметь возможность играть за сборную оккупантов.

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