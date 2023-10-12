"Перед тим як я підписував контракт, я мав розмову з генеральним директором, сказав, що для мене це буде дуже велика проблема. Він відповів, що мені потрібно з Нойштедтером поспілкуватися, і я сам все зрозумію. Я підписав контракт, приїхав на базу і першим, кого я зустрів, був він. Я йому одразу сказав: "Я не зможу тобі потиснути руку, тому що мені потрібно знати твою позицію". І він мені її чітко пояснив, я її зрозумів і на цьому ми зійшлися.

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Роман це не підтримує те, що Росія робить в Україні, але я не можу за нього це казати. Розумієте, так? Я не можу за людину сказати те, що він сам повинен сказати. Мені сказав, що він це не підтримує, і на цьому крапка. У нього є дуже багато нюансів, але я не можу їх розповідати. Те, що стосується відмови від громадянства, це не все так просто зробити. Знову ж таки, я не можу говорити за людину. Але те, що він сказав, мені здалося нормальною позицією", – наводить слова Сидорчука Взбірна.

Варто зауважити, що Роман Нойштедер народився у Дніпрі, коли його батько грав за місцевий клуб. До 2016 року футболіст був Громадянином Німеччини, але потім взяв російський паспорт, щоб мати можливість грати за збірну окупантів.

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