"Не вірили до останнього, навіть коли орки стояли навколо нашої країни. Сподівались, що у них в голові є мізки, але як виявилось, немає. Вдруге повністю зруйнували наше життя, виганяючи нас з нашого будинку. Я на 100% вірю в нашу перемогу – це справа часу. Я хочу й повернусь в Україну жити зі своєю сім'єю.

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Перші дні війни ми пробули в Києві, жили на паркінгу, навіть не підіймались до квартир. Потім прийняли рішення, що дітей потрібно вивозити, в першу чергу було страшно за їхнє життя й не хотіли, щоб вони чули вибухи й бачили цей жах.

Ми приїхали в Бухарест, мені вдалось виїхати, бо я багатодітний батько. Там продовжив займатись та відновлюватись. Мав робити 24 лютого повторний КТ-знімок, але через ці всі дії не зміг пройти правильно медичне обстеження й тренувався самостійно. Коли приїхав в клуб, лікарі сказали, що я в хорошій фізичній формі, просто потрібен час, щоб адаптувати гомілкостоп. Я почав бігати, думаю, що тиждень чи два – і я буду на 100% готовий.

У збірну на початок збору я, напевно, не поїду. Ми це вже обговорили із Олександром Васильовичем. Якщо я відновлюся і буду потрібен команді, я з радістю приєднаюся", – сказав Кривцов у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Сергій відновлюється після перелому малогомілкової кістки. Збірна України півфінальний поєдинок з Шотландією проведе 1 червня. Тріумфатор цього протистояння зустрінеться з Уельсом чотирма днями пізніше. Впродовж травня команда Петракова проведе декілька спарингів.

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