Динамо определилось со спарринг-партнером на второй матч под руководством Луческу

Вице-чемпион Украины продолжает подготовку к новому сезону и проведет контрольный матч против черниговской Десны.

Динамо выбрало соперника на второй поединок под руководством Мирчи Луческу. После ровенского Вереса, матч с которым станет дебютным для румына, "бело-синие" сыграют против черниговской Десны. Напомним, команда Рябоконя заняла 4 место в УПЛ 2019/20. Поединок пройдет 11 августа, отмечает Dynamomania.

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Вероятно, встреча пройдет на базе Динамо, ведь именно там киевляне готовятся к новому сезону. Как известно, этим летом "бело-синие" не поехали на межсезонные сборы за границу.

Напомним, вчера, 6 августа, Десна сыграла против молодежной команды Динамо. Поединок завершился со счетом 2:2.

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