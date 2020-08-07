toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ

Динамо определилось со спарринг-партнером на второй матч под руководством Луческу

11:15 - Читати українською
Динамо определилось со спарринг-партнером на второй матч под руководством Луческу
Динамо сыграет с Десной / ФК Динамо

Вице-чемпион Украины продолжает подготовку к новому сезону и проведет контрольный матч против черниговской Десны.

Динамо выбрало соперника на второй поединок под руководством Мирчи Луческу. После ровенского Вереса, матч с которым станет дебютным для румына, "бело-синие" сыграют против черниговской Десны. Напомним, команда Рябоконя заняла 4 место в УПЛ 2019/20. Поединок пройдет 11 августа, отмечает Dynamomania.

Кадири уже покинул расположение Динамо – трансфер в российский клуб все ближе

Вероятно, встреча пройдет на базе Динамо, ведь именно там киевляне готовятся к новому сезону. Как известно, этим летом "бело-синие" не поехали на межсезонные сборы за границу.

Напомним, вчера, 6 августа, Десна сыграла против молодежной команды Динамо. Поединок завершился со счетом 2:2.

Хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатів

blog_ava
Роналду радикально изменил прическу перед матчем ЛЧ против Лиона
06:00
1730
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Десна Десна Товарищеские матчи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
14
мин
Ингулец
17:30
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?