Вице-президент Ювентуса и экс-футболист сборной Чехии Павел Недвед высказался по поводу отказа Швеции и Польши играть с Россией в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года.

"Должен признаться, что сегодня трудно быть на 100% сконцентрированным на футболе... Я из Восточной Европы, поэтому сочувствую украинцам. Я вырос рядом с Украиной, могу сказать, что никто не заслуживает этих страданий, никто не хочет этой войны. Это никому не нужно.

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У Щенсны жена из Украины. Мы много говорили с ним об этом. Я прекрасно понимаю Войцеха, потому что сложно, когда это касается тебя на личном уровне. Мы спросили, готов ли он играть в ближайших матчах, и он ответил, что готов.

Польша и Швеция отказались играть с Россией, и это верно. Я ожидаю, что моя нация – Чехия – сделает то же самое. Не понимаю, чего они ждут", – цитирует Недведа Football Italia.

Напомним, 24 марта россияне должны принимать Польшу в рамках полуфинала, однако "Кадра" отказалась играть даже под угрозой технического поражения. Шведы, которые на этой стадии встречаются с Чехией, в случае победы также не выйдут на поле против агрессора.

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