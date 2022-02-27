Віце-президент Ювентуса та екс-футболіст збірної Чехії Павло Недвед висловився щодо відмови Швеції та Польщі грати з Росією у стикових матчах відбору на чемпіонат світу 2022 року.

"Маю зізнатися, що сьогодні важко бути на 100% сконцентрованим на футболі... Я зі Східної Європи, тому співчуваю українцям. Я виріс поряд з Україною, можу сказати, що ніхто не заслуговує на ці страждання, ніхто не хоче цієї війни. Це нікому не потрібно.

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У Щенсни дружина з України. Ми багато говорили з ним про це. Я чудово розумію Войцеха, бо складно, коли це стосується тебе на особистому рівні. Ми запитали, чи він готовий грати в найближчих матчах, і він відповів, що готовий.

Польща та Швеція відмовилися грати з Росією, і це правильно. Я очікую, що моя нація – Чехія – зробить те саме. Не розумію, на що вони чекають", – цитує Недведа Football Italia.

Нагадаємо, 24 березня росіяни мали приймати Польщу в рамках півфіналу, однак "Кадра" відмовилася грати навіть під загрозою технічної поразки. Шведи, які на цій стадії зустрічаються з Чехією, у разі перемоги також не вийдуть на поле проти агресора.

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