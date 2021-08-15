"То, что сейчас происходит с нашей сборной – это полное фиаско УАФ. За две недели до матчей отбора на ЧМ мы без главного тренера. Я не понимаю, чем занимается комитет сборных. Какие юридические коллизии могут быть?

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Если я знаю, что у главного тренера заканчивается контракт 31 июля, то у меня уже на 25 июля должен быть готов наследник. Кто сейчас должен отвечать за то, кого вызвали в сборную? Это не выбор главного тренера, не его видение. Я вообще не помню такой ситуации за всю историю национальной сборной Украины", – заявил Вацко в эфире Великого футбола.

Напомним, Андрей Шевченко покинул сборную Украины 1 августа, но замена до сих пор не найдена. Уже 1 сентября "сине-желтые" должны провести матч отбора ЧМ против Казахстана.

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