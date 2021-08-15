Александр Петраков возглавит "сине-желтых" 17 августа, утверждает Meta-ratings. Сергей Ребров не смог согласовать разрыв контракта с Аль-Айном, поэтому остается в клубе.

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Одним из помощников Петракова будет Андрей Анненков, который работал на триумфальном чемпионате мира U-20. Мауро Тассотти предлагали должность консультанта, однако бывший помощник Андрея Шевченко отказался. Новый тренерский штаб дебютирует 1 сентября, когда сборная Украины на выезде сыграет против Казахстана в рамках отбора на ЧМ-2022.

Напомним, Андрей Шевченко неожиданно объявил о своем уходе из сборной 1 августа.

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