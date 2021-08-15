"Те, що зараз відбувається з нашою збірною – це повне фіаско УАФ. За два тижні до матчів відбору на ЧС ми без головного тренера. Я не розумію, чим займається комітет збірних. Які юридичні колізії можуть бути?

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Якщо я знаю, що у головного тренера завершується контракт 31 липня, то у мене вже на 25 липня має бути готовий спадкоємець. Хто зараз повинен відповідати за те, кого викликали у збірну? Це ж не вибір головного тренера, не його бачення. Я взагалі не пам'ятаю такої ситуації за всю історію національної збірної України", – заявив Вацко у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Андрій Шевченко покинув збірну України 1 серпня, але заміна досі не знайдена. Вже 1 вересня "синьо-жовті" повинні провести матч відбору ЧС проти Казахстана.

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