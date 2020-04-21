"Не надо хорошо играть за клуб, чтобы попасть в сборную": Насри уничтожил французский футбол за кумовство

Звездный полузащитник бельгийского Андерлехта Самир Насри считает, что в сборную Франции в наши дни попадают не за заслуги на футбольных полях.

"Есть 200 миллионов игроков, которые не слишком хороши, но постоянно вызываются в сборную. Все зависит от того, кто занимает тренерскую должность.

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Селекционеры, следующие рекомендациям газеты L'Equipe. В футболе много кумовства. Меняются критерии. Раньше нужно было хорошо играть за клуб, сегодня – нет. Для меня непонятно, почему Бензема не поехал на Евро-2016 или ЧМ-2018.

Не имею понятия, почему меня не взяли на Мундиаль 2014 года. Покажите мне того, кто будет счастлив, что попал в список экстренных замен. Я не понимаю, почему Хатем Бен Арфа не был вызван в сборную на Евро-2016 после своего сезона с Ниццей", – приводит слова хавбека RMC Sport.

Напомним, что Самир Насри выступал за национальную команду в 2007-2013 гг. С 2012-го "трехцветных" возглавляет Дидье Дешам.

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