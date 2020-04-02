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Гризманн – о конфликте Жиру и Бензема: У меня будут проблемы

18:42 58 Читати українською
Гризманн – о конфликте Жиру и Бензема: У меня будут проблемы
Антуан Гризманн и Оливье Жиру / фото из соцсетей

Французский нападающий Барселоны Антуан Гризманн не хочет вмешиваться в конфликт своих соотечественников.

Недавно форвард мадридского Реала Карим Бензема, отвечая на вопрос о сравнении с бывшим партнером по национальной команде Франции Оливье Жиру, сказал: "Не путайте Формулу-1 с картингом".

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"Я не могу ответить на слова Бензема о Жиру, у меня будут проблемы. Мне нравится Жиру, он хороший игрок и помог сборной Франции выиграть чемпионат мира. Это важно", – сказал Гризманн во время трансляции в Twitch.

Напомним, с 2015 года главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызывает в команду Бензема. Причина – причастность игрока к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео. Оливье Жиру, в свою очередь, в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной.

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Карим Бензема Карим Бензема Антуан Гризманн Антуан Гризманн Оливье Жиру Оливье Жиру Франция
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