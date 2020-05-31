"Не могу простить Карпатам зарплату": защитник сборной Люксембурга признался, почему покинул "зелено-белых"

Экс-защитник Карпат Тим Халль объяснил, почему решил не возвращаться в лагерь львовской команды.

"Не хочу рассказывать о конкретных причинах решение оставить Карпаты. Я благодарен клубу за возможность, которую он мне дал. В Украине все прекрасно знают ситуацию, в которой находятся Карпаты. Все остальное – частная информация моих взаимоотношений с клубом.

"Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет": Ящишин – о Карпатах и ​​COVID-19

Могу сказать, что мы не пришли к согласию. У меня были определенные условия, но клуб их не принял. Мы посоветовались с агентом и адвокатом, и решили не возвращаться. Сейчас я думаю только о поиске команды, а не о долгах по зарплате.

Возможно, мы это решим спокойно, а, возможно, и нет. От меня это не зависит. Естественно, я не могу просто простить свою зарплату, я ее по-честному отработал. Есть правила и их необходимо уважать. Я же уважительно относился к условиям контракта. Просто хочу, чтобы клуб выполнил свои обязательства", – сказал Халль в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, 23-летний защитник присоединился к Карпатам в августе 2019-го, подписав с львовянами контракт на два года. Несколько дней назад он заявил о своем уходе из команды.

"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера Карпат