"Не можу пробачити Карпатам зарплату": захисник збірної Люксембурга зізнався, чому покинув "зелено-білих"

Екс-захисник Карпат Тім Халль пояснив, чому вирішив не повертатись до табору львівської команди.

"Не хочу розповідати про конкретні причини рішення залишити Карпати. Я вдячний клубу за можливість, яку він мені дав. В Україні всі чудово знають ситуацію, в якій знаходяться Карпати. Все інше – приватна інформація моїх взаємин з клубом.

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Можу сказати, що ми не дійшли згоди. У мене були певні умови, але клуб їх не прийняв. Ми порадилися з агентом і адвокатом, і вирішили не повертатися. Зараз я думаю лише про пошук команди, а не про борги по зарплаті.

Можливо, ми це вирішимо спокійно, а можливо й ні. Від мене це не залежить. Природно, я не можу просто пробачити свою зарплату, я її по-чесному відпрацював. Є правила і їх необхідно поважати. Я ж шанобливо ставився до умов контракту. Просто хочу, щоб клуб виконав свої зобов'язання", – сказав Халль у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, 23-річний захисник приєднався до Карпат у серпні 2019-го, підписавши з львів'янами контракт на два роки. Кілька днів тому він заявив про свій відхід з команди.

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