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Халль также объявил об уходе из Карпат

09:18 103 Читати українською
Халль также объявил об уходе из Карпат
Тим Халль / фото: Карпаты

Защитник сборной Люксембурга Тим Халль решил покинуть украинское первенство.

"В этом посте я хотел бы сказать, что больше не являюсь игроком Карпат. Я хочу поблагодарить моих тренеров, одноклубников, персонал и болельщиков за этот сезон. Желаю вам всего наилучшего и удачи в будущем", – написал Халль в своем Instagram.

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Напомним, 23-летний защитник присоединился к Карпатам в августе 2019-го, подписав с львовянами контракт на два года. В текущем сезоне провел за "львов" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы. Ранее львовский клуб покинул еще один люксембуржец – Марвин Мартинс. Возобновление чемпионата Украины может произойти уже в эти выходные.

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Карпаты Карпаты Тим Халль Тим Халль
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