Накануне руководство России признало террористические формирования в Донецкой и Луганской областях, а также наращивает свое присутствие уже не просто у границ Украины, но непосредственно на временно оккупированных территориях.

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Сегодня состоялось заседание британского правительства, на котором его глава выступил с заявлением о необходимости введения более жестких санкций в отношении агрессоров. В частности, Борис Джонсон затронул и футбольную тему. Финал нынешней ЛЧ должен был состояться в Санкт-Петербурге.

"Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя. Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, которая вторгается в суверенные государства", – приводит слова Джонсона журналист Роб Харрис.

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