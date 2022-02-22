У поляков нет желания ехать в Москву после открытой агрессии российского правительства в отношении Украины.

24 марта сборная Польши должна сыграть против России в рамках плей-офф квалификации на чемпионат мира. Местом проведения матча назначена Москва, но Польская футбольная ассоциация пытается избежать поездки в страну-агрессор. Поляки уже обращались в ФИФА и УЕФА по поводу возможного перенесения игры на свою территорию, сообщает издание Meczyki со ссылкой на TVP Sport.

ФИФА и УЕФА не дали официального ответа. Футбольные организации цинично говорят о нежелании смешивать политику и спорт. Перенос матча возможен в том случае, если будет опасно в самой Москве. А уровень безопасности поляков в России будет определять УЕФА.

Заявление лидера Кремля, сокрушительная реакция мира и Украины: как Путин "легализовал" боевиков

После признания Путиным "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" и решения открыто ввести на Донбасс российскую армию, поляки обсуждают вариант с бойкотом матча. Правда, если УЕФА не поддержит такую позицию, сборная Польши рискует получить техническое поражение.

"УЕФА и ФИФА нужно принять ряд сложных решений. Если мы действительно планируем вводить санкции против России, не вижу причин избегать принятия таких мер. Мы постараемся, как минимум, перенести матч на нейтральное поле. Если это предложение отклонят, будем решать, что делать дальше. Я считаю, что в такой ситуации польским спортсменам не стоит ехать в Россию. Но это мое личное мнение", – сказал министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2021/22 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге. Неделю назад на запрос Sportschau УЕФА дал такой официальный ответ: "Мы внимательно следим за ситуацией и сейчас не планируем менять место проведения финала".