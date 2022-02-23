"Якби все залежало від мене, ми не поїхали б до Москви. Тому що я вважаю, що будь-яка участь європейської збірної у спортивному заході, який відбудеться у Російській Федерації, буде використана режимом Володимира Путіна для пропаганди.

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Водночас я чудово усвідомлюю, що відмова від цього матчу буде болючою для наших уболівальників, бо збірну, ймовірно, покарають технічною поразкою. Я розумію, що це буде непросте завдання, але в якийсь момент ми маємо сказати "стоп". Тому що це погано скінчиться, зокрема й для спорту. Хтозна, чи не виникне конфлікт, під час якого футбольні чи волейбольні матчі взагалі не допустять. У довгострокових інтересах таких організацій, як ФІФА, побачити проблему.

Розраховую на підтримку міністрів спорту Євросоюзу та Великобританії. У середу я надішлю їм листа, в якому закликаю до спільних дій та розширення санкцій і на спорт. Сподіваюся, що цей голос буде почутий, бо минуле показало, що у справах сходу з Варшави видно більше і краще, ніж зі столиць Західної Європи. Ми маємо нарешті діяти. Хай там як, щось відбувається, тому що нещодавно прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що може додати до економічних санкцій також санкції щодо участі у спортивних змаганнях у РФ.

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У світовій історії бувають моменти, коли доводиться приймати рішення та стати на захист добра. І діяти попри римський принцип "pecunia non olet". Бо гроші іноді пахнуть. Я маю намір зробити те, в чому переконаний. Тому що, коли я говорю "добре", я також маю на увазі "світ", – цитує Бортнічука Interia Sport.

24 березня збірна Польщі має зіграти проти Росії в рамках плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Місцем проведення матчу призначена Москва, але Польський футбольний союз намагається уникнути поїздки до країни-агресора. Поляки вже зверталися в ФІФА та УЄФА щодо можливого перенесення гри на свою територію.

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