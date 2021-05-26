"Признаюсь, я не верил в это назначение. Для уровня Шахтера, и для болельщиков, он "ноу нейм". Его команды не занимали места выше восьмого, еврокубков в его послужном списке нет.

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Я слежу за итальянским футболом, и стиль игры Сассуоло неплохо изучил. Де Дзерби исповедует атакующий стиль, структура игры – короткий средний пас, играет в два опорных хавы, два вингера, крайние защитники модели латерале. Есть наклонности к вариативности в структуре, может играть в три центральных защитника. Его команды организовано выходят в билдапе, стремится к контролю мяча, в позиционной игре у него неплохие идеи (но хорошо читаются).

Из его минусов – много пропускают, в переходных фазах "от атаки в оборону" часто проваливаются (не успевают падать в зоны). Стандарты скорее его минус, чем плюс.

Не хочу сказать, что он для Луческу сладкая булочка. Стиль и почерк просматривается. Поговаривают что с радостью работает с молодёжью. Португальским языком он не владеет. Вижу проблемы с коммуникацией с бразильцами. Как и все итальянцы импульсивный. Итальянские специалисты его нахваливают. Для нас он пока кот в мешке", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.

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