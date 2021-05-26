"Если смотреть игру Сассуоло – она ​​полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол. Я уверен, с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в Сассуоло, играя на равных с любой командой в Италии, – это то, что нам нужно.

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Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду. Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним найдут второе дыхание и смогут добиться наших целей – попасть в Лигу чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол", – сказал Срна в комментарии"Футбол NEWS".

Напомним, накануне итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.

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