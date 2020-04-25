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"Там нет жесткости на 5 матчей": агент Хачериди прокомментировал дисквалификацию экс-динамовца

17:20 14 Читати українською
"Там нет жесткости на 5 матчей": агент Хачериди прокомментировал дисквалификацию экс-динамовца
Евгений Хачериди / ФК Динамо Брест

Агент экс-защитника сборной Украины Евгения Хачериди Александр Панков нашел позитив в отстранении своего подопечного от футбола.

"Двигаемся дальше. Женя, вернешься сильнее. Заслуженная ли дисквалификация? Нет! Точнее, пять матчей – незаслуженно. Там не жесткости на 5 матчей", – написал Панков на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, в матче 5-го тура чемпионате Беларуси против Витебска украинец на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. Все это вызвало бурю возмущений и появились слухи о разрыве контракта с футболистом. Впоследствии руководство брестского клуба объявило, что Хачериди остается игроком команды, а сам защитник извинился перед соперником и арбитром. В результате, за свои действия 32-летний игрок получил дисквалификацию на 5 матчей и штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен).

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Александр Панков Витебск Витебск
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