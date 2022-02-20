"Я больше склоняюсь к тому, что золотые медали завоюет Динамо. Не в обиду Шахтеру, но мне игра команды Мирчи Луческу нравится больше. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на футбольном поле. К тому же, в составе "бело-синих" много молодых украинцев, которые доказали, что могут выступать на высоком уровне.

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Основная борьба за бронзу развернется между СК Днепр-1 и Зарей. Здесь я отдаю предпочтение команде Игора Йовичевича. Во-первых, у днепрян есть преимущество в четыре очка, а во-вторых, наставник сумел поставить подопечным качественный футбол.

Что касается того, кто по итогам чемпионата займет места с 13-го по 16-е... Если говорить сейчас, то неудачниками, на мой взгляд, окажутся Минай и Мариуполь. А 13-ю и 14-ю строчки займут Металлист 1925 и Ингулец", – сказал Назаренко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, перед стартом второй части сезона Шахтер опережает Динамо на два пункта, замыкает тройку СК Днепр-1.

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