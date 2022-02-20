"Все сконцентрированы, настроены и чувствуют себя хорошо. Мы сейчас на два очка опережаем Динамо, на мой взгляд, это многообещающе для нашей команды. Суперкубок мы уже выиграли, думаю, возьмем и чемпионат, и Кубок Украины.

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Чувствуем себя довольными, потому что скоро начнем играть в чемпионате. Прекрасно знаем, что сборы важны, но чемпионат дает больше настроения – ты борешься за титул. Это не значит, что товарищеские матчи мы играем, не отдаваясь, но атмосфера чемпионата другая", – цитирует Додо официальный сайт "оранжево-черных".

Напомним, Шахтер лидирует в Премьер-лиге, опережая Динамо на 2 пункта. 26 февраля "горняки" проведут первый матч второй части сезона – соперником будет Металлист 1925.

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